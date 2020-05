EURO STOXX 50 Future: Switch in die Re-Opening-Gewinner

Mit dem Rückenwind von der Wall Street (z.B. S&P 500 mit Trading-Kaufsignal (Crossen der 200-Tage-Linie)) haben die europ. Aktienmärkte ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Unter den europäischen Sektoren hielt die Rotation raus aus den vorherigen „Corona-Krisengewinner“ wie dem STOXX Tech (-1,4%) und dem STOXX Health Care (-2,5%; Trading-Take-Profit-Signal) an. Demgegenüber lief das Comeback der „Re-Opening Gewinner“ wie z.B. des STOXX Autos (+4,7%) weiter. In Summe sorgt die Sektorrotation für eine Verbesserung der kurzfristigen Marktbreite. Deshalb sollte die Recovery-Stimmung weiter anhalten.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit März 2020 in einer Recovery-Bewegung. Aus der von Mitte April 2020 bis Mitte Mai 2020 vorliegenden Konsolidierung in Form einer Trading-Range (Core-Trading-Zone: Support um 2.740; Resistance um 2.922) ist der Future zuletzt mit dem 5. Trading-Kaufsignal nach oben herausgelaufen. Hierdurch wurde der neue kurzfristige Aufwärtstrend (Aufwärstrendlinie bei 2.900) etabliert. Insgesamt deutet dieses Trading-Kaufsignal ein kurzfristiges technisches Aufwärtspotential bis in das – Anfang März 2020 hinterlassene – Future-Gap (3.058 – 3.118) an, auch wenn nach den Rallye-Tagen ein Konsolidierungstag nicht überraschen darf.

