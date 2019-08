EURO STOXX 50-Future: Support arbeitet

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Unterstützt von über Erwartungen ausgefallenen chinesischen Konjunkturdaten (u.a. Juli-Exporte mit +3,3% (YoY)) und einer Stabilisierung des Yuan (z.B. gegenüber US-Dollar) und vor dem Hintergrund einer freundlichen Wall Street-Eröffnung weiteten die europäischen Aktienmärkte die Vortageserholung aus. Unter den europäischen Sektoren war eine Rotation zurück in den STOXX Technology (+2,5%; Support um 460 bestätigt) und den STOXX Chemical (+2,6%; 200-Tage Linie verteidigt) zu beobachten. Zinssensitive Sektoren wie der STOXX Real Estate (+0,4%; Trading am Support bei 165) und der STOXX Telecom (+0,2%; in der langfristigen Seitwärtspendelbewegung) legten demgegenüber nur leicht zu. Die verbesserte kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Blue Chips zeigt, dass nach den Kursverlusten der Vorwoche die angelaufene Stabilisierung andauern sollte, auch wenn zum Wochenschluss erste Take-Profits auftreten könnten.

Aus technischer Sicht hat der EURO STOXX 50-Future Ende Juli ´19 nach dem Erreichen der Jahrestops bei 3569 eine technische Konsolidierung gestartet. In dieser Konsolidierung bildete sich zunächst ein „Broadenigen Top“ (Megaphone-Muster), bevor der Future nach einem Trading-Verkaufssignal zügig bis auf die Support-Zone um 3230 – 3245 (leitet sich unter anderem aus der Unterstützung durch die 200-Tage Linie im Index ab) rutschte. Einerseits besteht eine Fortsetzungschance der Stabilisierung in das Umfeld der 10-Tage Linie (3408). Andererseits deuten die fallenden Volumina auf keine hohe technische Qualität der Recovery hin.

