EURO STOXX 50-Future: Stabiler Start

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Wochen haben der EURO STOXX 50-Future ca. 25 und der DAX-Future ca. 90 Punkte verloren. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten u.a. der chinesiche September-Industrie Einkaufsmanagerindex (30.09.), das britische Q2-BIP (30.09.), die deutsche September- CPI-Daten (30.09.), die britische und die Eurozonen September Einkaufsmanagerindex Industrie (01.10.), der September-USA-ISM-Index (verarbeitende Gewerbe) (01.10.), die britische und Eurozone September Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (03.10.) sowie die US-September- Arbeitsmarktdaten (04.10.) erwartet. In der neuen Woche sollten zunächst die Positionierungen zum Quatalsende im Vordergrund stehen, wobei die an den europäischen Aktienmärkten die Konsolidierungstimmung bestehen bleiben sollte.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future mit Hilfe der Aufwärtsbewegung (seit Mitte August 2019) von 3.213 bis 3.562 an die gestaffelte Resistance-Zone von 3.520 – 3.570 (Umfeld der bisherigen Jahrestops) angestiegen. Auf Basis der kurzfristig überkauften Lage ist der Future dann zur Seite in eine Konsolidierung hineingelaufen. Hier hat sich zuletzt eine Trading Range (Support um 3.460; Resistance-Zone 3.550 – 3.570) mit einem Trading-Markt im Umfeld der waagerecht verlaufenden 10-Tage-Linie. Einerseits hat diese Konsolidierung (Trading Range) einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Andererseits istdie kurzfristig überkaufte Lage noch nicht ausreichend in Richtung neutral abgebaut, so dass der Future zum Wochenauftakt zunächst in der Trading-Range verbleiben sollte.

