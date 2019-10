EURO STOXX 50-Future: Resistance-Zone bestätigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von eher moderaten US-Konjunkturdaten, einem stabilen US-Dollar (z.B. gegenüber dem Euro), einem Mixed Picture bei den Long-Bonds auf beiden Seiten des Atlantiks und einer uneinheitlichen Wall Street-Eröffnung haben die europäischen Aktienmärkte ihr Kursniveau der Vortage verteidigt. Auch wenn sich die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips in den letzten Handelstagen etwas verbessert hat, deutet sich trotz der freundlichen Vortage beiden führenden europäischen Aktienindizes eine Ausweitung der Konsolidierungsstimmung an.

Aus technischer Sicht hat der EURO STOXX 50-Future zuletzt unterhalb / an den bisherigen Jahrestops (gestaffelter Resistance von 3.520 – 3.570) eine Trading-Range (Support: 3.464; Resistance: 3.549) etabliert. Einerseits wurde durch diese Konsolidierung die vorher entstandene kurzfristig überkaufte Lage abgebaut. Andererseits hat diese Konsolidierung bisher einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Mit Hilfe des Mini-Aufwärtstrends der letzten Handelstage war der Future wieder in die gestaffelte Resistance-Zone gelaufen. Da die (kurzfristig) überkaufte Lage aber noch nicht ausreichend abgebaut ist, überrascht es nicht, wenn dieser Versuch des Futures sich mit einem (Trading-)Kaufsignal aus der Trading- Range nach oben abzusetzen, nicht erfolgreich war. Hierdurch wurde erstens die Resistance-Zone bestätigt und verfestigt. Zweitens sollte zunächst eine (zeitliche) Konsolidierungsausweitung (unterhalb der Resistance-Zone) anstehen. Drittens sollte das kurzfristige technische Abwärtspotential des Futures moderat sein und der Future in der Trading- Range verbleiben. Viertens bleibt der konservative Verkauf von Dezember-EURO STOXX 50- Puts, Basis 3.000 intessant.

