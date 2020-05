EURO STOXX 50 Future: Resistance-Zone ab 2.900 bleibt im Fokus

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte haben im Dienstagshandel – im Umfeld einer freundlichen Wall Street-Eröffnung trotz teilweise unter Erwartungen ausgefallenen US-Konkunkturdaten (z. B. April-Hausbaubeginne) – ihre Vortagesgewinne behauptet. Unter den europäischen STOXX Sektoren weiteten sich laufende, relative Tendenzen aus, wie z.B. die Outperformance/Relative Stärke des STOXX Technology (+1,2%; zurück über der 200-Tage Linie) gegenüber dem STOXX Auto. & Parts (im kurzfr. Trading-Markt zw. 310 und 380). Der freundliche Grundton an den internationalen und europäischen Aktienmärkten dürfte zur Wochenmitte andauern.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50 Future seit Ende März 2020 in einer Recovery-Bewegung. Diese ist seit Mitte April in eine Seitwärtsbewegung, eine Trading Range mit der Support-Zone um 2.740 und der gestaffelten Resistance-Zone von 2.900 bis 2.945 hineingelaufen. Während der Recovery-Bewegung weist der Future im europäischen Vergleich eine moderate relative Schwäche (z.B. gegenüber dem DAX-Future) auf. Dies basiert auf der Underperformance der im EURO STOXX 50 hoch gewichteten Sektoren Banken, Oil&Gas-Sektors sowie ausgewählten südeuropäischen Schwergewichten. Diese moderate, relative Schwäche findet sich auch im dritten, technischen Ausbruchsversuchs nach oben aus der Trading-Range wieder. Ohne Volumensunterstützung fällt es dem Future bereits schwer, die gestaffelte Resistance-Zone (2.900 – 2.945) zu überwinden. Auf Basis des freundlichen Grundtons „arbeitet“ der Future nur an der Etablierung eines Trading-Kaufsignals.

