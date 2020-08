EURO STOXX 50 Future: Resistance-Zone 3.374 – 3.445 bleibt im Fokus

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der zurückliegenden Woche haben der DAX-Future ca. 275 und der EURO STOXX 50- Future ca. 65 Punkte gewonnen. In dieser Woche stehen folgende Veröffentlichungen an: CHN-August-Einkaufsmanagerindex, Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe (je 31.08.), der EUR-August- Einkaufsmanagerindex, USA-August-ISM-Index verarbeitendes Gewerbe, EUR-Juli-Arbeitslosenquote, EUR-August-CPIs, USA-August-Pkw-Absatz (alle 01.09.), USA-August-ADP Beschäftigungsänderung, USA-Juli-Auftragseingang (beide 02.09.), EUR-August-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, USA-29. August-Erstanträge Arbeitslosenunterstützung, USA-Juli-Handelsbilanz, USA-August- ISM-Index, außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (alle 03.09.). Zum Wochenschluss (04.09.) steht der US-Arbeitsmarktbericht (USA-August-Nonfarm Payroll USA-August-Arbeitslosenquote) an.

Aus technischer Sicht erreichte der EURO STOXX 50-Future im Juli 2020 ein Zwischentop bei 3.445 Punkten. Hier ging die beschleunigte Recovery-Phase nach dem Corona-Baisse in eine Seitwärtspendelbewegung über. Dabei hat sich eine gestaffelte Resistance-Zone zwischen 3.374 – 3.445 Punkten etabliert. Seit dem Zwischentief bei 3.139 Punkten (Juli 2020) läuft ein kurzfristiger Aufwärtstrend (Trendlinie bei 3.250 Punkten). Die zuletzt aufgetretenen (Trading-) Kaufsignale B10 hat bisher dem Future noch nicht den nötigen Schwung gegeben, um den gestaffelte Resistance nachhaltig zu überwinden. Im europäischen Vergleich weist der EURO STOXX 50 deshalb zurzeit eine moderate kurzfristige relative Schwäche auf. Aktuell läuft ein Mini-Trading-Markt zwischen 3.250 und 3.375 Punkten. Dieser hat einen trendbestätigenden Charakter nach oben und dürfte zum Wochenstart mit einem freundlichen Grundton zunächst andauern.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine