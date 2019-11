EURO STOXX 50-Future: Rallyeniveau verteidigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Dienstagshandel haben die internationalen Aktienmärkten – nach den ausgeprägten Vortagsgewinen und trotz einiger über Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten (z. B. Oktober-ISM Dienstleistungen) – einen normalen Konsolidierungstag mit einem kurzfristigen Mixed Picture nachgeschoben. Bei den europäischen STOXX-Sektoren weitete sich die Rotation zurück in den STOXX Basic Resources (+2,0%; Kaufsignal arbeitet) und den STOXX Oil & Gas (+1,2%; Sprung über die 200-Tage Linie) aus. Der STOXX Health Care (-0,7%; weiterhin im Aufwärtstrend) und der STOXX Utilities (-0,8%; Rutsch unter die 10-Tage Linie) verzeichneten demgegenüber Take-Profits. Die anhaltende Sektoraufwärtsrotation und die sich daraus ergebene positive Marktbreite deuten sowohl eine Ausweitung der freundlichen Stimmung an den europäischen Aktienmärkten an.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit dem August 2019-Tief bei 3.213 in einer Aufwärtsrallye. Dabei erreichte er nach dem (Investment-)Kaufsignal im Anfang Oktober 2019 (Ausbruch aus der Trading-Range unterhalb von 3.577) in einem etwas flacheren kurzfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 3.590) zügig 3.629 Punkte. Der Future ist zu Beginn der Woche mit einem neuen Trading-Kaufsignal aus dieser Mini-Konsolidierung nach oben ausgebrochen. Mit den aktuell anstehenden Konsolidierungstagen wird im Regelfall das Rallyeniveau verteidigt. Deshalb sollte das EURO STOXX 50-Portfoliobeta weiterhin bei 1,1 verbleiben, wobei der Sicherungsstop jetzt bei 3.485 liegen sollte.

