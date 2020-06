EURO STOXX 50 Future: Rallye-Niveaus werden verteidigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach der steilen Aufwärtsbewegung an den europäischen und US-Börsen kam es im Dienstagshandel – u.a. nach schlechter ausgefallenen deutschen Export- und Import-Daten – zu ersten Take-Profits. Besonders Re-Opening-Profiteure, welche in den letzten zwei Handelswochen überdurchschnittlich gut gelaufenen waren wie z. B. Banken und Öl- & Gas-Titel, sahen die größten Take-Profits. Demgegenüber war eine Mini-Rotation zurück in die Corona-Krisengewinner wie Health Care- und Technologie-Werte zu beobachten. Mit Blick auf den Mittwochshandel sollte der Fokus auf die US-Geldpolitik (Fed-Zinsentscheid um 20:00 Uhr) drehen. In Summe sollte an den europäischen Aktienmärkten aber die freundliche (Recovery-)Stimmung erhalten bleiben.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte März 2020 in einer Recovery-Bewegung, die mittlerweile den technischen Charakter einer Hausse aufweist. Hierbei wurde zuletzt – ausgehend von 2.690 – der weiterhin intakte 2. Recovery-Trend etabliert, dessen Aufwärtstrendlinie jetzt bei 3.210 (leicht oberhalb der steigenden 10-Tage-Linie) angekommen ist. Aktuell ist der Future – unterhalb des kleinen Resistance um 3.394 – in eine Mini-Konsolidierung hineingelaufen. Einerseits sollte die Rallye-(Kurs-)Niveaus verteidigt werden, andererseits ist der Abbau der kurzfristigen überkauften Lage noch nicht ausreichend vorangekommen, was eine zeitliche Ausweitung dieser Mini-Konsoldierung andeutet.

