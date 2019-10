EURO STOXX 50-Future: Rallye Niveaus werden verteidigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Letzte Woche haben der EURO STOXX 50-Future ca. 125 und der DAX-Future ca. 500 Punkte gewonnen. In der neuen Woche werden bei den Konjunkturdaten u.a. die August-EWU-Industrieproduktion (14.10.), die September-Chinesischen-CPI und PPI-Daten, der Oktober-USA Empire State Index (15.10.), der September-EWU-CPI, der September vorl.-USA-Einzelhandelsumsatz, der Oktober-USA-NAHB-Index, die August-USA-Lagerbestände (16.10.), die September- USA-Baugenehmigungen, die September-USA Industrieproduktion (17.10.), die September-Chin.- Industrieproduktion sowie das chinesische Q3-BIP (18.10.) erwartet. In der kommenden Woche sollte die anlaufende (US-) Berichtssaison in den Fokus rücken. Hierbei sollte die – nach dem Newsflow zu den Fortschritten bei den Brexit- und dem US/chinesischen Handelskonflikt die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten Bestand haben.

Aus technischer Sicht durchlief der EURO STOXX 50-Future nach dem Test der gestaffelten Resistance-Zone von 3.520 – 3.570 (bisherige Jahrestops) eine technische Gegenbewegung (auf die Kursgewinne von 3.212 – 3.577). Nach dem Test der gestaffelten Support- Zone: 3.360 – 3.370 konnte sich der Future erholen und zuletzt mit einem Trading-Kaufsignal die Resistance um 3.464 sowie die 10-Tage-Linie überwinden und wieder zurück in die gestaffelte Resistance-Zone 3.520 – 3.277 laufen. Die technische Gegenbewegung ist somit beendet und der Future zurück in der alten Trading-Range. In der kommenden Woche sollte die Resistance an den Jahrestops im Fokus des EURO STOXX 50-Futures bleiben.

