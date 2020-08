EURO STOXX 50 Future: Portfoliodiskussion

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

An den europäischen Aktienmärkten gab es im Donnerstagshandel – vor dem Hintergrund unter Erwartungen ausgefallener US-Konjunkturdaten wie z. B. wöchentliche Arbeitslosenanträge – anhaltende Gewinnmitnahmen. Unter den europäischen Sektoren notierte nur der STOXX Real Estate (+2,4%; im Trading-Markt) im Plus. Die größten Abgaben verzeichneten demgegenüber der STOXX Basic Resources (-2,7%; Rutsch unter die 10-Tage Linie). In Summe liegt ein übergeordneter Trading-Markt vor.

Aus technischer Sicht startete der EURO STOXX 50-Future ab Ende Juli 2020 einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Dieser wurde jedoch Mitte August 2020 (nach Anstieg auf 3.374 Punkte; niedrigeres Hoch gegenüber Juli-Hoch bei 3.445 Punkten) in einen kurzfristigen Abwärtstrend verlassen. Dessen Trendlinie liegt bei 3.315 Punkten. Zum Wochenschluss deutet sich ein Trading-Tag zwischen 3.252 und dem kurzfristigen Abwärtstrend bei 3.315 Punkten an. Die verkauften August-EURO STOXX 50- und -DAX-Puts sollten jeweils am optimalen Gewinnpunkt verfallen, so dass es zu einem angemessenen Yield-Enhancement kommt. Vor dem Hintergrund der volatilen Seitwärtsbewegung z.B. im DAX seit Mitte Juni 2020 und der lukrativen implizieten Vola war der sehr konservative Verkauf von August-DAX-Puts mit Basispreisen unterhalb von 8.000 Punkten attraktiv. Hierbei lagen die Basispreise sowohl unterhalb des „Corona-Baisse-Lows“ bei ca. 8.255 (März 2020) als auch unterhalb der sehr langfristigen Support-Zone um 8.150 Punkte (aus 2000 bis 2013).

Produktidee: Faktor-Optionsscheine