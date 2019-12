EURO STOXX 50-Future: Portfoliobesprechung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte weiteten im Mittwochshandel die kurzfristigen Gewinnmitnahmen – begleitet von innerpolitischen Newsflow der USA und trotz neuer Rekorde im Eröffnungsgeschäft der Wall Strett – aus. Unter den europäischen Sektoren gab es Switches in defensive Sektoren wie den STOXX Food & Bev. (+0,4%; Trading an der 10-Tage Linie) und den STOXX Retail (+0,3%; im Aufwärtstrend). Der STOXX Automobiles (-0,6%; seit September 2018 im langfristigen Trading-Markt) weitete demgegenüber seine langfristige Relative Schwäche aus. In Summe ist eine leichte Verbesserung in der kurzfristigen Marktbreite zu beobachten, was für ein stabiles Wochenschlussgeschäft spricht.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future ausgehend von 3.213 im August 2019 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend unter mehreren Kaufsignalen bis Mitte November 2019 auf 3.729 gestiegen. Hier folgte eine Konsolidierung, die mit dem zweifachen Test des mittelfristigen Aufwärtstrends (Trendlinie zzt. bei 3.650) endete. Mitte Dezember 2019 war der Future mit einem Trading- Kaufsignal über die Resistance bei 3.729 angesprungen. Da der Future den folgenden beschleunigten Auwärtstrend jedoch bereits wieder zur Seite beendet hat, deutet sich zunächst ein Trading-Markt oberhalb von 3.729 (ehemals Resistance, jetzt Support) an.

Produktidee: Faktor-Zertifikate