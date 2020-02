EURO STOXX 50-Future: Neuer, kurzfristiger Aufwärtstrend bei 3.800

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von den geschlossenen, nordamerikanischen Börsen in den USA (NYSE in der Wall Street, NASDAQ und CME (Chicago)) wegen des President´s Day und in Kanada (TSE (Toronto Stock Exchange) wegen des Familiy Day kam es zum Wochenauftakt an den europäischen Aktienmärkten zu einem ruhigen Handelsgeschehen. Aufgrund des Fehlens vieler Marktteilnehmer ergaben sich zwar geringe Handelsvolumina, jedoch blieb es bei der freundlichen Grundstimmung der letzten zwei Handelswochen. Da die kurzfristigen Aufwärtsrotation bei den europäischen Sektoren und Blue-Chips intakt ist, sollte sich diese freundliche Grundstimmung bestehen bleiben.

Aus technischer Sicht hatte der EURO STOXX 50-Future seit Anfang Dezember ´19 eine Seitwärtspendelbewegung (gestaffelter Support: 3.578 – 3607; Resistance um 3.800) etabliert, wobei sich zusätzlich eine (alte) Trading-Range unterhalb des Resistance um 3.800 herausbildete. Zuletzt war der Future – begleitet von der steigenden 10-Tage-Linie – mit einem neuen (Trading-)Kaufsignal losgelaufen. In den letzten Handelstagen hat sich dann ein neuer, kurzfristiger Aufwärtstrend ergeben, wobei die kurzfristige Aufwärtstrendlinie jetzt bei ca. 3.800 liegt. Zurzeit sorgt die kurzfristig leicht überkaufte Lage (nach der Rallye von 3.607 auf 3.858) dafür, dass der Future eine neue (Mini-)Konsolidierung (Resistance: 3.858) etabliert hat. Diese sollte sich (zeitlich) ausweiten.

