EURO STOXX 50-Future: Neuer kurzfristiger Abwärtstrend bei 3.690

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte sind – vor dem Hintegrund chinesischer Stützungsmaßnahmen (unter anderem geldpolitische Lockerung) und über Erwartungen ausgefallener Konjunkturdaten (u.a. Januar-USA-ISM-ver. Gewerbe) und einer freundlichen Wall Street-Eröffnung – mit einem Stabilisierungstag in die neue Woche gestartet. Besonders der STOXX Technology (+1,8%; kleiner Support bei 524 behauptet) und der STOXX Financial Services (+0,9%; Trading-Markt um die 600) zeigten Erholungstendenzen. Demgegenüber weitete der STOXX Oil & Gas (-0,7%; Support um 280 weiter im Fokus) seine laufende relative Schwäche aus. Auch wenn die Verunsicherung bzgl. des Newsflow zum Coronavirus weiterhin besteht, deutet sich nach den Vorwochenverlusten eine „Stabilisiierungsstimmung“ an, ohne dass die übergeordnete Konsolidierungsstimmung bereits abgeschlossen ist.

Der EURO STOXX 50-Future war aus technischer Sicht nach dem Erreichen der Resistance-Zone im Umfeld der Hochs bei 3.800 ab Mitte Dezember 2020 in eine Trading-Range oberhalb von 3.700 übergegangen. Seit Mitte Januar 2020 hat sich ein kurzfristig beschleunigter Abwärtstrend ergeben, wodurch der Future mit einem Take-Profit-Signal aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend nach unten gerutscht ist und zusätzlich den kleinen Support bei 3.663 gecrosst hat. Als Konsequenz liegt jetzt ein kurzfristiger Abwärtstrend (Abwärtstrendlinie bei 3.690) vor. Zum Wochenstart ergab sich innerhalb dieses Abwärtstrend ein „Inday“, was auf eine Mini-Stabilisierung bzw. ein moderates Recovery (noch innerhalb des kurzfristigen Abwärtstrends ) hindeutet.

