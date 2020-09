EURO STOXX 50 Future: Neuer Anlauf Richtung Resistance-Zone

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Mittwochshandel gab es an den europäischen Aktienmärkten – begleitet von einem ersten Stabilisierungstag an der Technologiebörse Nasdaq – Zugewinne. Bei den Umfeldfaktoren zogen die europäischen Long-Bonds-Renditen im Vorfeld des heutigen EZB-Zinsentscheides (keine Änderung bei Leitzinsen und sonstiger Geldpolitik sondern rhetorische Betonung des 2%-Inflationsziels erwartet) auf niedrigen Niveau leicht an. Defensive europäischen Sektoren wie der STOXX Telecom (+2,8%; Support um 200 behauptet) und der STOXX Insurance (+2,4%; Trading um die 10-Tage Linie) legten trotz der leicht steigenden Zinsen zu. In Summe sollte es im Rest der Handelsswoche bei einer Fortsetzung des übergeordneten Trading-Marktes bleiben.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future, der eine moderate relative Schwäche im europäischen Vergleich aufweist, seit Mitte Juni 2020 in einer Seitwärtspendelbewegung unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone von 3.374 – 3.445 Punkten. Seit Ende Juli 2020 liegt ein moderates Aufwärtsdreieck (direkt unterhalb der Resistance-Zone) vor. Zuletzt hat sich das kurzfristige Aufwärtsmomentum weiter abgeschwächt und den Future in einen Trading-Markt /Umfeld der 10-Tage-Linie) geführt. Da dieser Trading-Markt einen leicht positiven Grundton aufweist, sollte der Future wieder gegen die gestaffelte Resistance-Zone anlaufen. Aufgrund der technischen Gesamtlage und der weiterhin attraktiven implizieten Volas bleibt der konservative Verkauf von November- EURO STOXX 50-Puts, Basis 2.500 Punkte von Interesse.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine