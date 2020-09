EURO STOXX 50 Future: Neuer Anlauf gegen die Resistance-Zone 3.374 – 3.445

In der letzten Woche hat der EURO STOXX 50-Future 75 Punkte und der DAX-Future 415 Punkte gewonnen. Bei den Makro-Daten gibt es diese Woche unter anderem: EWU-Juli-Industrieproduktion (14.09), EWU-September-Konjunkturerwartung, USA-August-Industrieprodution, CHH-August-Industrieproduktion, CNH-August-Einzelhandelsumsatz (15.09.), USA-August-Einzelhandelsumsatz, EWU-Juli-Handelsbilanz (16.09), USA-August-Baubeginne, USA-September-Philadelphia Fed, EWU-August-Verbraucherpreise (17.09.), USA-August-Frühindikatoren, USA-August-Verbrauchervertrauen Universität Michigan (18.09.). Bei der mehrwöchigen Konsolidierungsstimmung sollte sich zum Wochenstart der freundliche Grunton weiter fortsetzen.

Aus technischer Sicht ist der EURO STOXX 50-Future in einer Seitwärtsbewegung (Start Juni 2020; gestaffelten Resistance-Zone von 3.374 – 3.445), wobei sich ab Ende Juli 2020 unterhalb von 3.374 ein Aufwärtsdreieck herausgebildet hat. Nach dem Anfang September 2020 gescheiterten Versuch, die 3.374 zu überwinden, ging der Future in einen Trading-Markt um die waagerecht verlaufende 10-Tage-Linie (Support 3.232) über. Insgesamt weist dieser Trading-Markt einen positiven Grundton auf. Dies signalisiert weitere Versuche, an die gestaffelte Resistance-Zone heranzulaufen.

