EURO STOXX 50 Future: Neue Trading-Range

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte weiteten, begleitet von Sorgen um eine zweite Corona-Welle (u.a. Peking und einige US-Bundesstaaten im Fokus), ihre in der Vorwoche angelaufenen Konsolidierungsstimmung aus. Der Abgabedruck ließ dabei jedoch nach und im Tagesverlauf zeigte sich eine erste Stabilisierungstendenz, welche u.a. von Health Care-Titeln getragen wurde. Einige zyklische Sektoren wie Basic Resources nahmen an dieser Intraday-Stabilisierung jedoch nur begrenzt teil. In Summe deutet die Rotation in technisch defensivere Werte den Übergang in eine Seitwärtsphase an.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte März in einer Recovery-Bewegung (Gesamt-Recovery-Trend bei ca. 2.950 Punkten), die bisher vom ersten RecoveryTrend (2.410 – 3.020 Punkte) und vom zweiten Recovery-Trend (2.690 – 3.394 Punkte) getragen wurde. Zuletzt war der Future mit dem bisherigen Recovery-Hoch bei 3.394 Punkten (neuer Resistance) in eine kurz- und mittelfristig überkaufte Lage hineingelaufen. Das Take-Profit-Signal (Abschluss des zweiten Recovery-Trends und Crossen der 10-Tage-Linie) signalisiert mit den erhöhten Handelsvolumina den Eintritt in eine Konsolidierung an. Hier deutet sich eine neue Trading-Range (Support: 2.950 – 3.000 Punkte; Resistance: 3.390 – 3.400 Punkte) an. Da der Abbau der mittelfristig überkauften Lage noch Zeit in Anspruch nehmen sollte, sollte sich diese neue Trading-Range zeitlich ausweiten. Nach dem Mini-Intraday-Comeback vom Montag steht jetzt ein Zurücklaufen in die Mitte der neuen Trading-Range auf der techischen Agenda.

