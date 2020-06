EURO STOXX 50 Future: Neue Kursmarken

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der abgelaufenen Woche haben der (Sep-)DAX- und der (Sep-)EURO STOXX 50-Future 340 bzw. 130 Punkte gewonnen. In der neuen Woche stehen folgende Konjunkturindikatoren auf der Agenda: Der Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistung am 23.6 (Deutschland, EWU, Frankreich, GB, USA und Japan (nur Industrie)) und der Juni-Ifo-Bericht (D) am 24.6. Außerdem werden in den USA am 25.6 die vorläufige Handelsbilanz (Mai), der Auftragseingang langleb. Güter (Mai), das annualisierte BIP(1.Q.), die Erstanträge Arbeitslosenhilfe (20. Juni) sowie am 26.6 der PCE-Deflator (Mai) und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan (Juni) erwartet. Zum Wochenauftakt sollte sich die Kombination aus mittelfristiger Konsolidierungsstimmung (nach der Rallye seit März ´20) und dem TradingMarkt (auf dem aktuellen Kursniveau) mit einem leichteren Wocheneröffnung fortsetzen.

Aus technischer Sicht befindet sich der (September-)EURO STOXX 50-Future seit Mitte März 2020 (Start bei 2.220) in einer Recovery-Bewegung, wobei der (zentrale) Recovery-Bewegungstrend bei 3.000 angekommen ist. Aus dem 2. Recovery-Trend (2.670 – 3.369) ist der Future zuletzt in eine Trading-Range (Support um 3.020; Resistance: 3.370) hineingelaufen. In den letzten Handelstagen hat sich dann in der Mitte dieser Range im direkten Umfeld zur 10-Tage-Linie ein Trading-Markt herausgebildet. Da der Abbau der mittelfristig überkauften Lage – auch nach der freundlichen Vorwoche – kaum vorangekommen ist, sollte sich zum Start in die neue Woche dieser Trading-Markt fortsetzen.

