EURO STOXX 50 Future: Neue Impulse durch Rekordfahrt an der Wall Street

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Angeführt von vielen neuen All-Time Highs von US-Mega Caps im Eröffnungsgeschäft und der Rekordfahrt an der Wall Street (u.a. Newsflow zu möglichen Fortschritten/Fast-Trackings bei Covid-19-Impfstoffen) legten die europäischen Aktienmärkte zum Wochenstart deutlich zu. Unter den europäischen Sektoren verzeichneten u.a. der STOXX Oil & Gas (+2,7%; testet seine 10- Tage Linie) und der STOXX Chemicals (+2,2%; direkt an den All-Time Highs) die höchsten Zugewinne. Der STOXX Chemicals ist auf Jahresbasis mit +2,8% mittlerweile der zweitbeste Sektor (hinter Technology mit +9,9%). In Summe liegt im übergeordneten Trading-Markt nun wieder ein freundlicher Grundton vor.

Aus technischer Sicht war der kurzfristige Aufwärtstrend im EURO STOXX 50-Future (Start bei 3.139 Punkten zum Monatswechsel Juli/August 2020), der bis 3.374 (kleiner Resistance) Punkte lief, ab Mitte August 2020 in einen Mini-Abwärtstrend umgeschlagen. Dieser Mini-Abwärtstrend im Umfeld der 10- Tage-Linie hatte in den letzten Handelstagen den (chart-) technischen Charakter einer „Flagge“ (trendbestätigende Konsolidierung nach oben) angenommen. Nach dem Mini-Intraday-Comeback vom letzten Freitag ist der Future nach oben umgeschlagen und hat zum Wochenstart die Flagge mit einem (schwachen) Trading-Kaufsignal (B10) verlassen. Damit sollte eine kurzfristige Klettertour in die gestaffelte Resistance-Zone (3.374 – 3.445 Punkte) auf der technischen Agenda stehen.

