EURO STOXX 50 Future: Negativer Grundton

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte haben – begleitet von der Diskussion bzgl. negativer US-Leitzinsen (Fed-Chef Powell mit wenig überzeugendem Dementi und dem Hinweis auf weitere fiskalische Maßnahmen der US-Politik), der Schwäche bei den US-Finanzmarkten und dem Übergang des S&P 500 von der Recovery-Bewegung in einen Trading-Markt unterhalb der 200-Tage-Linie – im Mittwochshandel einen negativen Grundton entwickelt. Alle 19 STOXX-Sektoren verzeichneten Kursverluste, welche bei tech. defensiven Sektoren wie dem STOXX Health Care (-0,1%) und dem STOXX Utilities (-0,5%) weniger ausgeprägt waren. Demgegenüber hält die laufende Relative Schwäche des STOXX Travel & Leisure (-4,4%) an.

Aus technischer Sicht ist im EURO STOXX 50-Future das seit März 2020 laufende Recovery (bisher 2.160 bis 3.020) in den letzten Wochen in eine Trading-Range übergegangen. Diese wird einerseits durch die Support-Zone um 2.740 und andererseits durch die gestaffelte Resistance-Zone von 2.900 bis 2.922 begrenzt. Zunächst lag in dieser Trading-Range ein freundlicher Grundton (steigende 10-Tage-Linie) vor. Nachdem auch zu Beginn der Woche der zweite technische Versuch, sich aus der Trading-Range nachhaltig nach oben abzusetzen, nicht gelungen ist, ist der Future mit einem schwachen Trading-Take-Profit-Signal (Crossen der 10-Tage-Linie; nur moderate Volumensausweitung) in den unteren Bereich der Trading Range gefallen. Aufgrund dieser technischen Eintrübung sollte sich die Trading-Range mit Kursen im Umfeld der Support-Zone zeitliche ausweiten.

