EURO STOXX 50-Future: Moderates Recovery

Bei geringen Handelsvolumina haben sich an den europäischen Aktienmärkten zum Wochenauftakt die Stabilisierungstendenzen (vom Wochenschluss) verfestigt. Da von der Marco-Seite (z.B. neue Hoffungen bzgl. Handelskonflikts USA/China) kleine Impluse vorlagen und die Märkte auf den Start der Reporting Saison durch die Unternehmen blicken, ergab sich ein freundlicher Grundton. Wieder einmal konnten hierbei technisch defensive Sektoren wie Telcos und HealthCare von moderaten Switches profitieren. Insgesamt signalisiert aber die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips, dass sich dieses moderate Recovery – als Tiel der übergeordneten Konsolidierungsstimmung – fortsetzen sollte.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future nach der Aufwärtsbewegung (3.213 -3.577) im Umfeld der alten Jahrestops / gestaffelten Resistance-Zone von 3.520 – 3.580 in eine Trading-Range (technischer Charakter eines Trading-Broadening-Tops) hineingelaufen. Durch den Kursrutsch durch den Support um 3.464 (jetzt Resistance-Zone) und dem vorliegenden Trading- Verkaufssignal befindet sich der Future in einer Gegenbewegung (auf den Kursanstieg von 3.213 bis 3.577). Der erste Kursrutsch endete an der Support-Zone von 3.360 – 3.380 (aus dem August 2019). Diese wurde bestätigt und verfestigt. Aktuell befindet sich der Futrue jetzt in einer neuen, von fallenden Handelsvolumina begleiteten Stabilisierung oberhalb dieser Support-Zone. Hier deutet sich ein neuer Trading-Markt mit positivem Grundton aber bisher insgesamt geringer technischer Qualität (z.B. siehe Volumina) an. Jetzt sollte der Future mit der Resistance um 3.464 (Umfeld der 10-Tage-Linie) „kämpfen“.

