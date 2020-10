EURO STOXX 50 Future: Moderater Abwärtskanal

Zum Wochenauftakt sorgten einerseits die vom „US-Wahlkampf“ begleitete „EndlosDiskussion“ um ein weiteres US-Stimulus-Paket und andererseits Newsflow zum Stand der Brexit-Verhandlungen zw. der EU und GB für einen abwartenden Stand an den europ. Aktienmärkten. Hier kam es zu geringen Switchs in tech. Defensive Vorwochenverlierer wie dem Telco- bzw. dem Real-Estate-Bereich, ohne dass aus tech. Sicht hierdurch neue Sektorfavoriten angedeutet werden. Da sich das Interesse in den kommenden Handelstagen eher auf die Reporting-Saison verlagern sollten, steht eine Fortsetzung der seit einigen Wochen vorhandenen Konsolidierungsstimmung auf der Tagesordnung.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte Juni ´20 in einer Seitwärtspendelbewegung, wobei seit dem Monatswechsel Juli/August 2020 ein leicht negativer Touch vorhanden ist. Dies findet sich (Start: 3.430) in einem moderaten (mittelfristigen) Abwärtstrendkanal (obere Abwärtstrendkanallinie: 3.330) wieder. Innerhalb dieses Kanals liegt jetzt ein (idealtypisches) Wechselspiel aus Trading-Signalen und kurzfristigen Ab- und Aufwärtstrends vor. Den letzten Aufwärtstrend (Start: 3.086; Anstieg bis auf 3.301 (neue kleine ResistanceZone)) hatte der Future in der vergangenen Woche mit einem Take-Profit-Signal verlassen. Begleitet vom Newsflow und vom kleinen Verfall kam es zu Trading-Tagen mit hoher Intraday-Vola. Jetzt deutet sich die Etablierung eines neuen Trading-Markt (Support um 3.166; Resistance um 3.301) im direkten Umfeld der 10-Tage-Linie zurzeit bei 3.240) an.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine