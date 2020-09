EURO STOXX 50 Future: Mini-Intraday-Comedown

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nach der ausgeprägten Rekordfahrt der Vorwochen an der Wall Street kam es im Donnerstagshandel im US-Geschäft zu deutlichen Take-Profits, besonders bei den Tech-Giganten. Vor diesem Hintergrund gaben auch die europäischen Aktienmärkte im späten Geschäft ihre anfänglichen Tagesgewinne wieder vollständig ab. Vorwochengewinner wie der STOXX Technology (-3,5%; Rutsch unter die 10-Tage Linie) und der STOXX Basic Resources (-2,7%; Take-Profit-Signal) hatten die größten Take Profits. In Summe ist der positive Grundton der Vortage in eine Konsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten umgekippt.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte Juni 2020 unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone 3.374 bis 3.445 Punkte in einer Seitwärtspendelbewegung, einer mittelfristigen Konsolidierung. Innerhalb Dieser hat sich seit Ende Juli 2020 ein moderater Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie bei 3.250 Punkten) herausgebildet. Zuletzt gab es einen neuen, technischen Versuch in diese Zone zu laufen. Aufgrund des moderaten Aufwärtsmomentums und der insgesamt fehlenden kurzfristigen Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips deutet sich an, dass der Future nach dem Mini-Intraday-Comedown im Donnerstag-Handel die Resistance-Zone erneut nur getestet und bestätigt hat. Als Konsequenz sollte der Future zum Wochenschluss in einen neuen Trading-Markt unterhalb des gestaffelten Resistance eintreten.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine