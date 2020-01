EURO STOXX 50-Future: Mini-Intraday-Comeback

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Zum Wochenstart weiteten die europäischen Aktienmärkte zunächst die in der Vorwoche gestarteten Take-Profits – begleitet von anhaltender Rhetorik im US./Iran-Konflikt und weiter festen Save Hafens wie z.B. Gold – aus, bevor es im Tagesverlauf zu einer Mini-Intraday- Comeback kam. Der negativen Tagestendenz entzogen sich nur wenige defensive Sektoren wie z. B. der STOXX Oil & Gas (+1,4%; neues Kaufsignal; Sprung über die 200-Tage Linie) und der STOXX Food & Bev. (+0,0%; im langfristigen Aufwärtstrend). Demgegenüber weitetet u.a. der STOXX Automobiles (-1,0%; 200-Tage Linie getestet) seine laufende Konsolidierung aus. Mit Blick auf die Woche sollte die zuletzt angestiegen Intraday-Volatiliät wieder etwas nachlasen und sich die europäischen Aktienmärkte in Trading Märkte „herüberretten“.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future zwischen August 2019 und November 2019 in einem mittelfristigenAufwärtstrend (mittelfristiger Aufwärtstrendlinie liegt zzt. bei 3.655) von 3.225 auf 3.719 gestiegen, bevor es zu einen kurzfristigen Trading-Markt bis auf 3.578 kam. Der folgende Aufwärtsschub (3.578 bis 3.798) mündete in den letzten Handelstagen wieder in einen neuen Trading-Markt, wobei zum Wochenstart ein Mini-Intraday-Comeback die gestaffelte Support-Zone 3.655 – 3.715 bestätigt hat. Jetzt deutet sich für den EURO STOXX 50-Future, der eine moderate relative Stärke im europäischen Aktienindexvergleich u.a. aufgrund von Öl & Gas-Werten aufweist, ein Trading-Markt im direkten Umfeld der 10-Tage-Linie an.

