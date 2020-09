EURO STOXX 50 Future: Kurzfristiges Aufwärtsmomentum geht verloren

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Angeführt von der Rekordfahrt an der Wall Street (z. B. neue All-Time Highs im Nasdaq; ISM-Indizes deutlich über Erwartungen; Präsident Trump-Umfragewerte am Steigen) legten die europäischen Aktienmärkte – trotz schlechter als erwartet ausgefallenene europ. Verbaucherpreisdaten und einem festeren Euro (z. B. gegenüber Dollar; kurzzeitig Anstieg über 1,20) – zunächst leicht zu. Beflügelt von den US-Tech-Werten waren der Stoxx Technology (+1,3 Prozent) und begleitet von steigenden Edelmetallkursen der Stoxx Basic Resources (+0,7 Prozent) die Tagesgewinner. In Summe reicht die freundliche Stimmung an der Wall Street in Europa bisher aber noch nicht aus, um die Konsolidierungsstimmung in Europa aufzulösen.

Aus technischer Sicht hatte der EURO STOXX 50-Future innerhalb der noch laufenden Gesamtrecovery-Bewegung (seit März 2020) zuletzt einen Aufwärtstrtrend etabliert. Dieser startete bei 3.139, hatte zuletzt eine Aufwärtstrendlinie bei 3.250 und führte den Future an die Resistance-Zone von 3.374 – 3.445, die damit getestet und bestätigt wurde. Zuletzt schwächte sich hier das kurzfristige Aufwärtsmomentum ab. Danach deutet sich – aufgrund der kurzfristigen Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips – ein „negativer Grundton“ an. Jetzt steht die erste kleine technische Eintrübung mit dem Rutsch unter die 10-Tage-Linie an. Insgesamt setzt sich zunächst aber nur der Trading-Markt im erweiterten Umfeld der 10-Tage-Linie und der Support-Zone bei 3.215 – 3.250 fort.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine