EURO STOXX 50 Future: Kurzfristiger Aufwärtstrendkanal setzt sich fort

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der zurückliegenden Woche haben der DAX- und der EURO STOXX 50 Future 200 bzw. 30 Punkte gewonnen. In der neuen Woche stehen unter anderem folgende Veröffentlichungen an: am 22.07. die USA-Juni-Wiederverkäufe Häuser, am 23.07. die USA-Erstanträge Arbeitslosenhilfe sowie der USA-Juni-Frühindikator. Zudem werden am 24.07. die Juli-Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen (Frankreich, Deutschland, EWU, Großbritanien, USA) und die USA-Juni-Neubauverkäufe erwartet. Zusätzlich liegt der Fokus auf der Q2-Berichtssaison, welche bei Einzelaktien mit Finanzdaten zu stärkeren Schwankungen führen sollte. In Summe ist zum Wochenstart eine Ausweitung des Trading-Marktes (freundlicher Grundton) zu erwarten.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future immer noch in dem Gesamt-Recovery-Trend (seit März 2020; Trendlinie bei 3.300 Punkten). Innerhalb dieses Trends hat sich – unterhalb der Resistance-Zone 3.360 – 3.370 Punkten – ein kurzfristiger Aufwärtstrendkanal (Trendkanalilinie bei 3.250 Punkten) ergeben. Aktuell arbeitet der Future am Sprung über diese Resistance-Zone.

Produktidee: Faktor-Zertifikate