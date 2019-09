EURO STOXX 50-Future: Kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von neuen Jahreslows sowohl des Euros als auch des chinesischen Renminbi vs. US-Dollar haben die europäischen Aktienmärkte die Rallye-Gewinne der Vorwoche mit einem stabilen Wochenstart verteidigt. Vor dem Hintergrund der zuletzt deutlich gesunkenen (weltweiten) Long-Bond-Renditen setzen sich die seletiven Switch in technische defensive Wachstum fort. Hierbei sind erneut der Stoxx Health Care (+0,9%; Trading-Kaufsignal und neue Jahrestops) und der STOXX Food &/ Beverage (+0,8%; neue All-Time-Highs, intakte Hausse-Trends) positiv aufgefallen. Die kurzfristige Marktbreite der europäischen Blue-Chips mit ihrem positiven Grundton deutet damit eine Fortsetzung diesen moderaten Recoveries an. Aus technischer Sicht war der EURO STOXX-Future – nach dem kurzfristigen Abwärtstrend von Anfang August 2019 in eine Trading-Range (Support um 3.230; gestaffelter Resistance von 3.377 – 3.403) hineingelaufen. Diese Trading-Range entwickelte bereits einen positiven Grundton, so dass eher eine Trading-Bodenformation vorlag. Ende August 2019 gelang es dem Future im einem Trading-Kaufsignal über die gestaffelte Resistance-Zone zu springen. Als technische Konsequenz befindet sich der EURO STOXX 50-Future wieder in einem (neuen) kurzfristigen Aufwärtstrend (kurzfristige Aufwärtstrendlinie bei ca. 3.330), wobei die nach oben drehende 10- Tage-Linie diesen neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrend bestätigt. Die kurzfristige technische Gesamtsituation deutet damit ein „Heranarbeiten“ an 3.500 an. Vor diesem Hintergrund bleibt der konservative Verkauf von Oktober-EURO STOXX 50-Puts, Basis 3.075 von Interesse.

Produktidee: Faktor-Zertifikate