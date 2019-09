EURO STOXX 50-Future: Kurzfristiger Aufwärtstrend bei 3.465

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Währung zum Wochenauftakt der neuste Brexit-Flow dem britischen Pfund (vs. Euro) etwas Rückenwind gab und einige britische Blue-Chips mit Take-Profits belegt waren, kam es an den kontinentaleuropäischen Aktienmärkten zu einer abwartenden Haltung mit einem freudlichen Grundton. Durch die deutlichen Kursgewinne der Vorwochen sind bereits viele „Phantasien“ und „Erwartungen“ an geldpolitische Lockerungen bzgl. des EZB-Meetings (Do. 12.09.) in den Märkten verarbeitet worden. Hervorzuheben bleibt der Schweizer SMI, der neue All-Time-Highs erreichte. Auch die kurzfristige Marktbreite unter den europäischen Blue-Chips und den europäischen Sektoren signalisiert, dass sich auf dem errreichten Rallye-Niveau die abwartende Haltung (mit reduzierter Intraday-Vola und geringen Handelsvolumina) zunächst fortsetzt. Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte Aug. 2019 in einer Aufwärtsbewegung. Diese wird zunächst durch den (moderateren) Aufwärtstrend, dessen Aufwärtstrendlinie bei ca. 3.350 liegt begrenzt. In den letzten drei Handelswochen hat sich ein beschleunigter kurzfristiger Aufwärtstrend, begleitet von mehreren Trading-Kaufsignalen ergaben, dessen (steile) kurzfristige Aufwärtstrendlinie bei ca. 3.465 liegt. Hierdurch ist der Future bis an die Resistance-Zone ab 3.500 herangelauften. Aufgrund der (deutlichen) Kursgewinne der Vorwochen und der Abarbeitung der Trading-Kaufsignel ist eine kurzfristig überverkaufte Lage entstanden, so dass ein Slowdown (deutliches Abschwächen des kurzfristigen Aufwärtsmomentums) anstehen sollte. Im Zuge der erwarteten Konsolidierungstage sollte es dem Future schwer fallen, den kurzfristigen, beschleunigten Aufwärtstrend zu verteidigen.

