EURO STOXX 50 Future: Kurzfristiger Aufwärtstrend bei 3.220 Punkten

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet vom Start der Berichtssaison (für Q2 und H2 ´20) hat sich das Mixed-Picture mit freundlichen Grundton an den europäischen Aktienmärkten weiter fortgesetzt. Hierbei sind es diesseits und jenseits des Atlantiks – besonders die Technolgie-Sektoren, die das Investoreninteresse auf sich ziehen. Die kurzfristige Sektor- und Blue-Chipsmarktbreite signalisiert, dass sich diese Stimmungslage fortsetzen sollte.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte März ´20 (Start: 2.223 Punkte) in einer Recovery-Bewegung (zentrale Recovery-Trend jetzt bei 3.220 Punkte). Aufgrund der mittelfristig überkauften Lage sollte einkalkuliert werden, dass dieser Recovery-Trend in den kommenden Wochen zur Seite verlassen wird. Innerhalb dieses Trends hatte sich – neben der Resisance-Zone 3.360 – 3.370 Punkte – seit Mitte Juni ´20 ein symmetrisches Dreieck ergeben. Anfang Juli ´20 war der Future mit einem Trading-Kaufsignal (B7) losgelaufen, sodass jetzt ein kurzfristiger Aufwärtstrend (leicht unterhalb der steigenden 10-Tage-Linie; Trendlinie ebenfalls bei 3.220 Punkten) vorliegt. Da der Future weiterhin gegen die mittelfristig überkaufte Lage ankämpft, befindet sich der Future – nach der Abarbeitung des Trading-Kaufsignals (B7) – bereits wieder in einer Mini-Konsolidierung oberhalb des Supports um 3.275 Punkten. Diese Mini-Konsolidierung sollte auch zum Wochenschluss bestehen bleiben.

Produktidee: Faktor-Zertifikate