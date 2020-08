EURO STOXX 50 Future: Kurzfristiger Abwärtstrend vor dem Ende

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Dienstagshandel weitete sich die Stabilisierung an den europäischen Aktienmärkten – begleitet von fallenden Long Bond-Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks nach einer freundlichen Wall Street Eröffnung (u.a. Nasdaq mit All-Time High) – aus. Unter den europäischen Aktiensektoren waren Switches zurück in Sektoren mit mittelfristiger relativer Schwäche wie z. B den STOXX Oil & Gas (+2,4%; Support um 200 arbeitet) und den STOXX Banks (+1,5%; Support um 90 im Fokus) zu beobachten. In Summe hat sich an den europäischen Aktienmärkten – in der übergeordneten Konsolidierungsstimmung – nun ein Trading-Markt etabliert.

Aus technischer Sicht war die Recovery-Bewegung im EURO STOXX 50-Future seit Mitte Juni 2020 (Start bei 3.020 Punkten) in eine Aufwärtstrendkanal (mit reduziertem Aufwärtsmomentum hineingelaufen. Nach der Rallye bis auf 3.445 Punkte (neuer Resistance; Mitte Juli 2020) drehte der Future mit Trading-Take-Profit- und Trading-Verkaufssignalen in einen kurzfristigen Abwärtstrend unterhalb der fallenden 10-Tage-Linie). Aktuell liegt die kurzfristige Abwärtstrendlinie bei ca. 3.250 Punkten. Nachdem die Trading-Signale mit dem Kursrutsch auf 3.139 Punkte (neuer kleiner Support) abgearbeitet sind, liegt eine – eher von Shortdeckungen als von strategischen Käufen (sieh Handelsvolumina) getragene – kurzfristige technische Verbesserung vor. Aktuell arbeitet der Future am Verlassen den kurzfristigen Abwärtstrends (zur Seite), sodass jetzt das Crossen der 10-TageLinie (nach oben) mit auf der technischen Tagesordnung stehen sollte.

