EURO STOXX 50-Future: Kurzfristiger Abwärtstrend bei 3.765

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Unter dem Eindruck steigender Infektionszahlen des Coronavirus gab es zur Wall Street- Eröffnung und an den europäischen Aktienmärkten – nach gemischt ausgefallenen US-Konjunkturdaten (z. B. Q4-Privater Konsum unter Erwartungen) – Kursverluste. Im Umfeld hielt die Rotation in Safe Havens (z. B. Long-Bonds und Gold) an, konjunktursensitve Rohstoffe wie z. B. Kupfer und Öl wurden demgegenüber verkauft. Unter den europäischen STOXX Sektoren verschlechterte sich die kurzfristige Marktbreite und der STOXX Oil & Gas (-2,6%; Support um 300 wackelt) und STOXX Automobiles (-1,7%, kurzfr. Abwärtstrends arbeiten) führten ihre laufende relative Schwäche fort. In Summe sorgt die Verschlechterung der kurzfristige Marktbreite in Kombination mit anhaltend schwachen asiatischen Leitbörsen für einen kurzfristig (moderat) negativen Grundton an den europäischen Aktienmärkten.

Aus technischer Sicht startete der EURO STOXX 50-Future im August 2019 einen mittelfristigen Aufwärtstrend. In diesem stieg der Future bis Januar 2020 auf 3.800. Hier ging der Future in einen kurzfristigen Trading-Markt zw. 3.700 und 3.800 über. Sowohl den Trading-Markt als auch den mittelfristigen Aufwärtstrend hat der Future Ende Januar 2020 mit einem Trading-Take-Profit- Signal nach unten beendet. In einer ersten Abwärtswelle fiel der Future dabei auf 3.664, wo sich ein Mini-Support etablierte. Der kurzfristige Abwärtstrend liegt bei 3.765. Aktuell liegt der Fokus weiter auf dem Mini-Support bei 3.664. Sollte der Future diesen Mini-Support nicht halten können, liegt der nächste Support um 3.580. Die kurzfristige technische Lage würde sich wieder verbessern, wenn der Future den kurzfristigen Abwärtstrend bei 3.765 beenden könnte.

