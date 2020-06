EURO STOXX 50 Future: Kurzfristige, technische Verbesserung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte legten im Dienstagshandel – unterstützt von der Rekordlaune an der US-Technologie-Börse Nasdaq (neues All-Time High) – deutlich zu. Dabei wurde der schwache Wochenstart hinter sich gelassen und besonders zyklische Titel wie Banken und Autos legten zu. Im Umfeld leicht steigender europäischer Long-Bonds-Renditen waren Real Estate-Titel demgegenüber etwas schwächer. In Summe hat der Trading-Markt in Europa einen positiven Grundton entwickelt.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte März ´20 in einer Recovery-Bewegung (mittelfristig Gesamtrecovery-Trend aktuell bei 3.050 Punkten). Nach Abschluss des kurzfristig zweiten Recovery-Trends (Anstieg von 2.670 auf 3.369 Punkte) war der Future aufgrund der kurz- und mittelfristig überkauften Lage in eine Konsolidierung (Trading-Range: Support um 3.020, Resistance um 3.370 Punkte) hineingelaufen. Hierbei hatte sich in der Mitte dieser Range – im direkten Umfeld der 10-Tage-Linie – ein kurzfristiger Trading-Markt (Kern-Handelsspanne: 3.175 – 3.275 Punkte) ergeben, wobei diese kleine Konsolidierung einen trendbestätigenden Charakter (nach oben) aufwies. Nachdem die kurzfristig überkaufte Lage auf eine neutrale Position abgebaut ist, arbeitet der Future an einem neuen Trading-Kaufsignal und am Verlassen dieser kurzfristigen Trading-Range (nach oben). Da der Future aber weiterhin gegen eine mittelfristig überkaufte Lage ankämpfen muss und die Volumensunterstützung fehlt (siehe Chart), sollte es überraschen, wenn sich ein akzeptales kurzfristig Aufwärtsmomentum ergibt.

