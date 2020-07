EURO STOXX 50 Future: Kurzfristige Klettertour

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Woche haben der DAX-Future ca. 425 und der EURO STOXX 50-Future 90 Punkte gewonnen. In der neuen Woche werden bei den Makrodaten u.a. der Mai-EWU-Einzelhandelsumsatz, der Juni-USA-ISM-Index Dienstleistungen (beide 06.07), die Mai-BRD-Industrieproduktion (07.07), die Mai-USA-Großhandelsumsätze (09.07.) und die Juni-USA-PPI-Daten erwartet. Zusätzlich liegt der Fokus auf ersten Unternehmensdaten zum zweiten Quartal. Insgesamt dürfte die neue Woche zunächst mit einer Fortsetzung der zuletzt freundlichen Stimmung an den europäischen Aktienmärkten starten.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit dem 18. März 2020 in einer übergeordneten Recovery. Dabeil liegt der derzeit gültige Gesamtrecovery-Trend zurzeit. bei 3.180 Punkten. Ausgehend von 2.670 war der Future ab Mitte Mai 2020 in einem beschleunigten Aufwärtsschub im Juni ´20 bis auf ein Hoch bei 3.369 Punkten gestiegen. Die dabei entstandene überkaufte technische Lage sorgte für ein Hineinlaufen in eine Trading-Range (Support: 3.020; Resistance um 3.369 Punkte). Mittlerweile ist die kurzfristig überkaufte Lage abgebaut. Ab Mitte Juni 2020 hatte der Future eine enge Range unterhalb von 3.275 Punkten etabliert. Zuletzt war der Future mit einem Trading-Kaufsignal (B7) über die kleine Resistance bei 3.275 Punkten angestiegen. Dies deutet für die neue Woche einen Test der Resistance-Zone 3.360 – 3.370 Punkten an.

