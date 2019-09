EURO STOXX 50-Future: Konsolidierungsausweitung

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nachdem in den Vorwochen die monetären Impulse und der Terminverfall die europäischen Aktienmärkte in eine Aufwärtsrallye gezogen hatten, sorgen jetzt eher moderate Konjunkturdaten (besonders in Europa) für eine Ausweitung der seit gut einer Woche bestehenden Konsolidierungsstimmung. Begleitet von deutlichen Kursgewinnen bei den europa Long-Bonds waren konjunktursensitive Sektoren wie STOXX Automobiles & Parts (-2,2%; Aufwärtsrallye der Vorwochen mit Trading-Take-Profit-Signal abgebrochen) unter Druck, während defensive technische Sektoren wie STOXX Food & Beverage (+0,3%) von Switches profitierten. Die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Sektoren und Blue-Chips signalisiert, dass sich die Konsolidierungsstimmung verfestigen wird.

Aus technischer Sicht war der (Dezemeber-)EURO STOXX 50-Future seit Mitte August 2019 (Tief bei 3.213) und seit dem technischen Trading-Kaufsignal (Ende August 2019) in einem kurzfristigen Aufwärtstrend bis an/in die gestaffelte Resistance-Zone von 3.520 – 3.570 gelaufen. Vor dem Hintergrund der kurzfristig überkauften Lage ist der (erste technische) Versuch, diese Resistance-Zone zu überwinden, gescheitert. Als Konsequenz sollte zum Abbau der noch leicht überkauften kurzfristigen Lage eine (zeitliche) Konsolidierungsausweitung auf dem aktuellen Kursniveau im Umfeld der 10-Tage-Linie auf der technischen Tagesordnung stehen.

