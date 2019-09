EURO STOXX 50-Future: Konsolidierungen brauchen Zeit

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von einer geringen Intraday-Vola und einer abwartenden Haltung bezüglich der anstehenden Notenbank-Sitzungen hat sich die Konsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag ausgeweitet. Es sollte überraschen, wenn die Märkte am Mittwoch vor dem FOMC-Meeting der US-Notenbank (Markterwartung: Fed-Funds werden erneut um 0,25% gesenkt; Rhetorik vom Fed-Chef Powell im Mittelpunkt des Interesses) bzw. vor den Meetings der BoJ, BoE und der Norges Bank eine neue Kurstendenz aufnehmen. Die Switch-Operationen zwischen den europäischen Blue-Chips und den (Stoxx-)Sektoren fielen dabei eher gering aus. Als Konsequenz bestätigt auch die kurzfristige Marktbreite unter den europäischen Blue-Chip die Konsolidierungsstimmung.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future Ende Aug. 2019 mit einem Kaufsignal aus der vorherigen Trading-Bodenformation (Resistance war um 3.400) herausgelaufen. Danach ergab sich ein idealtypsicher kurzfristiger, von hohem Aufwärtsmomentum begleiteter Aufwärtstrend, dessen Aufwärtstrendlinie zuletzt bei 3.520 lag. Nachdem der Future bis an die mittelfristig, gestaffelten Resistance-Zone von 3.520 – 3.570 im Umfeld der Jahrestops gelaufen und eine kurzfristig überkaufte Lage enstanden war, ist der Future – ohne grossen Abgabedruck – zur Seite aus dem Trend „herausgebröckelt“. Aktuell steht eine zeitliche Konsolidierungsausweitung (unterhalb der gestaffelten Resistance-Zone) und oberhalb der noch leicht steigenden 10-Tage-Linie an, so dass insgesamt die Rallye-Gewinne der Vorwochen und das aktuelle Kursniveau verteidigt werden.

