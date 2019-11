EURO STOXX 50-Future: Konsolidierung mit freundlichem Grundton

In der vergangenen Woche haben der der EURO STOXX 50-Future ca. 25 und der DAX-Future 70 Punkte verloren. In der neuen Woche liegt der Fokus bei den Makro-Daten u.a. auf den Oktober-USA-Lagerbeständen Großhandel, den Oktober-USA-Neubauverkäufen, dem November-USA-Verbrauchervertrauen (alle 26.11.), dem Q3-USA-BIP (2.Schätzung), dem

Oktober-USA-Auftragseingang langlebiger Güter, den Oktober-USA-Einkommen und Ausgaben privater Haushalte (alle 27.11.), dem November-EWU-Wirtschafts- und Verbraucher-Vertrauen (beide 28.11.), der Oktober-EWU-Arbeitslosenquote, den November-EWU-Verbraucherpreisen und dem November-China-Einkaufsmanagerindex für Industrie (alle 29.11.). Zum Wochenstart sollte einerseits die Konsolidierungsstimmung erhalten bleiben, andererseits der freundliche Grundton für eine freundlichen Wochenstart an den europäischen Aktienmärkten sorgen.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Ende August 2019 (Start um 3.213) in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. um 3.555), wobei sich zusätzlich ein flacherer Aufwärtstrend (Start Anfang Oktober 2019; Trendlinie zzt. um 3.645) ergab. Seit Anfang November 2019 ist der Future in einer trendbestätigenden Konsolidierung in Form einer Trading-Range (3.660 – 3.730; Kernzone: 3.670 – 3.710) um die 10-Tage-Linie (3.692). Da aktuell technische Hinweise auf ein direktes Verlassen dieser Trading-Range fehlen, sollte sich die Konsolidierung Anfang der neuen Woche zunächst fortsetzen, auch wenn sich der Future eher im oberen Trading- Range bereits aufhalten sollte. Die EURO STOXX 50-Longs (bzw. das EURO STOXX 50-Portfolio- Beta von 1,1) mit Stopp bei 3.630 ist für die technische Lage weiterhin angemessen.

