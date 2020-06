EURO STOXX 50 Future: Kern-Trading-Range mit positivem Grundton

An den europäischen Aktienmärkten weitete sich im Donnerstagshandel der laufende Trading-Markt aus. Die Wall Street legte zur Eröffnung zu. Banken waren nach Newsflow um die Lockerung der Volcker Rule (leichtere Investments in Venture Capital und geringere Kapitalhinterlegung bei Derivate-Geschäften angestrebt) unter den Tagesgewinnern. Demgegenüber hielten die Take-Profits bei Travel & Leisure-Aktien (Covid-19-Sorgen) an.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte März 2020 in einer Recovery-Bewegung (mittelfristig steiler Recovery-Trend jetzt bei 3.070 Punkten). Ausgehend von dem Zwischentop bei 3.369 Punkten ist der Future in eine Konsolidierung (mittelfristige Trading-Range (Support um 3.029; Resistance: 3.360 – 3.370 Punkte)) hineingelaufen. Da der Abbau der mittelfristig stark überkauften Lage bisher kaum vorangekommen ist, sollte sich diese Trading-Range zeitlich ausweiten. Innerhalb der Trading-Range hat sich im Umfeld der 10-Tage-Linie eine Kern-Trading-Zone (3.175 – 3.275 Punkte) herausgebildet. Nach dem Mini-Intraday-Comeback (vom Donnerstag) deutet sich zum Wochenschluss ein Hereinlaufen in den oberen Bereich dieser Kern-Trading-Zone an. Aufgrund der technischen Gesamtlage und der weiterhin attraktiven implizieten Volatilitäten ist der konservative Verkauf von September-EURO STOXX 50-Puts Basis 2.100 Punkte (Basispreis unterhalb des Baisse-Lows vom März 2020) von Interesse

