EURO STOXX 50 Future: Kaufsignal arbeitet

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte setzten im Donnerstagshandel – u.a. begleitet von Spekulationen um Corona-Medikamente / –Impfstoffe und trotz unter Erwartungen ausgefallenen US-Q1-GDP Daten – ihre Recovery-Bewegung fort. Unter den europäischen Sektoren kam es zu ShortCoverings und zu einer Sektor-Aufwärtsrotation, wobei jetzt ausgewählte Vormonatsverlierer wie der STOXX Autos (+4,3%; neues Trading-Kaufsignal) und der STOXX Banks (+4,0%; Trading-Markt zw. 50 und 60) im Fokus stehen. Demgegenüber waren einige technische defensive Vorwochensektorgewinner wie z.B. der STOXX Health Care (-1,2%) mit TakeProfits und Switches belegt. In Summe hat sich die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten etabliert, wobei der Wochenausklang von den Notenbanksitzungen (Fed mit neuem geldpolitischen Impuls; EZB im Fokus) mit geprägt wird.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50 Future seit Mitte März ´20 (Start bei 2.160) in einer Recovery-Bewegung, die sich weiter fortsetzt. Der 1. Recovery-Trend führte den Future bis auf 2.922. In den letzten drei Wochen lag dann im Umfeld der 10-Tage-Linie eine Konsolidierung in Form einer Trading-Range (Support um 2.740; Resistance 2.900) vor. Diese hatte einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Jetzt ist der Future mit einem neuen (Trading-)Kaufsignal aus der Konsolidierung herausgelaufen. Das erste kurzfristige technische Etappenziel dieses (Trading-)Kaufsignals sollte in der Kursetablierung (deutlich) oberhalb von 3.000 liegen.

