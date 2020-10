EURO STOXX 50 Future: In der Resistance-Zone 3.200 – 3.250

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Kombination aus Newsflow zum Gesundheitszustand des US-Präsidenten und ansprechende (US-)Konjunkturdaten haben die europäischen Aktien – unterstützt von Shortdeckungen – freundlich in die neue Woche starten lassen, während die Long-Bonds diesseits und jenseits des Atlantiks mit Trading-Take-Profits belegt waren. Damit kann sich einerseits die seit letzter Woche vorliegende stabile Stimmung durchsetzen, jedoch reicht dies bisher nicht aus, um ein Ende der seit Juni 2020 bestehende Konsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten vorzubereiten.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future mit einer moderaten, mittelfristigen relativen Schwäche seit Mitte Juni 2020 in einer Seitwärtspendelbewegung (gestaffelter Support: 3.020 – 3.086; gestaffelter Resistance: 3.359 -3.430). Hierbei hat sich insgesamt ein leicht negaiver Grundton herausgebildet, der sich in dem mittelfristig, moderaten Abwärtstrend (Start im Juli 2020 bei 3.430) wiederfindet und dessen Abwärtstrendlinie bei ca. 3.350 liegt. Die Kursschwäche der letzten Wochen (3.359 – 3.086) endete vor einigen Handelstagen in dem Mini-Sell-Off bei 3.086. Seitdem liegt eine moderate technische Verbesserung vor, die jetzt zu der Kursetablierung oberhalb der 10-Tage-Linie geführt hat. Da weiterhin das kurzfristige Aufwärtsmometum relativ gering ist, kommt der Future kaum über einen Trading-Markt an der zusätzlichen, kleinen Resistance-Zone von 3.200 – 3.250 hinaus.

