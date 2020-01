EURO STOXX 50-Future im technischen Fokus

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Donnerstagshandel setzte sich die Rekordfahrt an der Wall Street (neue All-Time Highs z. B. im Nasdaq Composite) fort. Die europäischen Aktienmärkte legten demgegenüber nur moderat zu. Im Freitagshandel liegt der Fokus auf dem kleinen Januar-Optionsverfall. In Summe sollte die positive Stimmung an den europäischen Aktienmärkten erhalten bleiben.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit August 2019 in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend (Trendlinie bei 3.710). Seit dem Erreichen von 3.800 (Dezember 2019) läuft ein Trading-Markt (Support: 3.688 – 3.715; Resistance um 3.800). Zum Wochenschluss deutet sich an, dass der Future sich im oberen Bereich der Range aufhält.

Produktidee: Faktor-Zertifikate