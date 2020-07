EURO STOXX 50 Future: Im Aufwärtstrendkanal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Mit einem festen Tagesstart setzten sich im Dienstagshandel – nach der EU-Einigung auf ein Finanz- und Haushaltspaket und im Umfeld eines stabilen Euros (z.B. gegenüber dem US-Dollar) – die Kursgewinne vom Wochenstart an den europäischen Aktienmärkten fort. An der Wall Street gab es demgegenüber im Eröffnungsgeschäft – im Vorfeld einiger Finanzdaten von US-Techs – ein Mixed Picture sowie Trading-Take-Profits im Tech-Bereich. Unter den europäischen Sektoren legten die bisherigen „Covid-19-Krisenverlierer“ Banken und Autos zu. In Summe sollte es auch bei einem Konsolidierungstag beim freundlichen Grundton an den europäischen Aktienmärkten bleiben.

Aus technischer Sicht ist der seit März 2020 bestehende Recovery-Trend im EURO STOXX 50-Future seit Mitte Juni 2020 in einen (kurzfristigen) Aufwärtstrendkanal hineingelaufen. Dieser Aufwärtstrendkanal, der ein geringeres mittelfristiges Aufwärtsmomentum (als der Recovery-Trend) aufweist, wird zurzeit von der unteren Aufwärtstrendkanallinie bei 3.260 und der oberen Aufwärtstrendkanallinie bei 3.470 Punkten begrenzt. Innerhalb des Kanals hat sich der Future – oberhalb der steigenden 10-Tage-Linie – zuletzt mit einem weiteren (Trading-)Kaufsignal abgesetzt. Da die obere Aufwärtstrendkanallinie getestet wurde, sollte es nicht überraschen, wenn ein oder mehrere Konsolidierungstag(e) auf der technischen Agenda stehen. Für die Longs bzw. das EURO STOXX 50-Portfoliobeta von 1,1 wird der Sicherungsstopp auf 3.245 (zuvor 3.000 Punkte) – bis in die Nähe der unteren Aufwärtstrendkanallinie – nachgezogen. Für die Longs bzw. das DAX-Portfoliobeta von 1,1 wir der Sicherungsstopp neu auf 12.550 (zuvor 12.350 Punkte) gesetzt.

