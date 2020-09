EURO STOXX 50 Future: Holprige Wegstrecke voraus

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte sind mit deutlichen Kursabgaben in die Woche gestartet. Diese kamen u.a. nach negativen Newsflow für Banken (STOXX Banks: -5,3%) und im Umfeld von Spekulationen über eine Verzögerung des zweiten US-Stimuluspakets. Zusätzlich dürften die unter Erwartungen ausgefallenen Konjunkturdaten (z. B. US-Industrieproduktion) der Vorwoche nachgewirkt haben. Alle 20 STOXX Sektoren zeigten Verluste, welche u.a. beim STOXX Travel & Leisure (-5,6%) sehr ausgeprägt waren. Demgegenüber fiel der neu eingeführte Sektor Personal Care Drug and Grocery Stores (-1,2%) nur moderat zurück. In Summe liegt – nach Monaten der Recovery-Stimmung – eine nachhaltige Stimmungseintrübung vor.

Aus technischer Sicht war der (Dezember-)EURO STOXX 50-Future, der in Europa bis zuletzt aufgrund der Zusammensetzung eine moderate relative Schwäche (im Index-Vergleich) aufwies, seit Mitte Juni 2020 in einen moderaten Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie zuletzt bei ca. 3.230) leicht angestiegen. Bereits seit Mitte Juli 2020 ging aber das Aufwärtsmomentum verloren und der Trading-Markt (mit leicht freundlichem Grundton) etablierte eine Kern-Trading-Zone (Support um 3.200; Resistance um 3.360). Zum Wochenauftakt ist der Future mit einem ausgeprägten Trading-Take-Profit- bzw. Trading-Verkaufssignal aus dem (Juni-)Aufwärtstrend und der Kern-Handelsspanne herausgefallen. Zuerst steht jetzt die Etablierung eines (mittelfristigen) Abwärtstrends (mögliche Abwärtstrendlinie bei 3360) an. Zusätzlich sollte sowohl der Test der nächsten Support-Zone (3.120 – 3.130) als auch des mittelfristigen Supports um 3.020 einkalkuliert werden. An der technischen Eintrübung ändert auch der heute zu erwartende, von Shortdeckungen begleitete Stabilisierungstag wenig.

