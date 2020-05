EURO STOXX 50 Future: Fünftes Trading-Kaufsignal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte haben zum Wochenstart bei geringen Volumina – mit dem Rückenwind verbesserter Konjunkturdaten (z.B. Ifo über Markterwartungen) mit deutlichen Kursgewinnen an die freundliche Vorwoche angeknüpft. Dabei legten unter den europäischen STOXX Sektoren besonders der Stoxx Constructions (+3,1%; neues Trading-Kaufsignal nach Sprung über 415) und der Stoxx Technology (+2,5%) zu. Begleitet von stabilen europäischen Long-Bonds war auch der STOXX Real Estate (+2,0%) unter den Tagesgewinnern. In Summe ist die Aufwärtsrotation bei den Sektoren intakt, sodass sich der freundliche Grundton an den europäischen Aktienmärkten auch in den kommenden Tagen fortsetzen sollte.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte März 2020 in einer Reccvery-Bewegung. Diese führte in den letzten Handelswochen zu einer Trading-Range mit der Core-Trading-Zone von 2.740 (Support) und 2.922 (Resistance). Nachdem es in der letzten Woche zum vierten Trading-Kaufsignal (Crossen der 10-Tage-Linie und Abschluss des zusätzlichen, kurzfr. Abwärtstrends bei 2.830) gekommen war, arbeitet der Future an einem neuen kurzfristigen Aufwärtstrend. Hierbei wurde die Mini-Flagge um 2.900 jetzt mit einem weiteren Trading-Kaufsignal – dem fünften Trading-Kaufsignal innerhalb dieser Recovery Bewegung – nach oben verlassen. Deshalb sollte es nicht überraschen, wenn der Future jetzt die nächste Resistance-Zone um 3.020 testet.

