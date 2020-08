EURO STOXX 50 Future: Fokus auf den Juli-Aufwärtstrend

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Woche hat der EURO STOXX 50-Future ca. 60 Punkte und der DAX-Future ca. 250 Punkte gewonnen. Bei den Makro-Daten gibt es u.a. diese Woche: USA-August-Empire State Index (17.08.), USA-Juli-Wohnungsbaudaten (18.08.), EUR-Juli-CPI-Daten, USA-Protokoll der letzten Fed-Sitzung (beide 19.08.), China-Leitzins für 1- und 5-jährige Kredite, EUR-Protokoll der letzten EZB-Sitzung, USA-August-Philly Fed Index, USA wöchentliche Erstanträge Arbeitslosenunterstützung (alle 20.08.), EUR-August-Einkaufsmanagerindizes verschiedene Gewerbe und Dienstleistungen, USA-Juli-Verkäufe bestehender Häuser (alle 21.08.). In Summe sorgt – trotz des schwächeren US-Dollars – eine (selektive) Sektoraufwärtstrotation an den europäischen Aktienmärkten für einen freundlichen Grundton.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future in der Gesamtrecovery (seit März 2020) bis Mitte Juni 2020 auf 3.445 Punkte gestiegen. Diese wurde Mitte Juli 2020 in einen kurzfristigen Abwärtstrend verlassen. Nach dem Rückgang bis auf 3.139 Punkte (Juli-Low; jetzt: Support) startete ein intakter, kurzfristiger Aufwärtstrend (zurzeit 3.290 Punkte). Darin stieg der Future bis auf 3.374 Punkte. In der Vorwoche kam es dann zu ersten Take-Profits, wobei zum Wochenschluss der kurzfristige Aufwärtstrend getestet wurde. Bisher deutet sich an, dass der Future aufgrund des Slowdowns des (kurzfristigen) Aufwärtsmomentums den (kurzfristigen) Juli-Aufwärtstrend zum Wochenauftakt nur schwer verteidigen und ein neuer Trading-Markt einkalkuliert werden sollte.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine