EURO STOXX 50-Future: Drei technische Konsequenzen

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nachdem in den Vorwochen noch die monetären Impulse verarbeitet wurden, werden die europäischen Aktienmärkte jetzt wieder von Konjunktur- und – bei einigen Companies mit – Ertragssorgen belastet. Auch der politische (US-)Newsflow verstärkt in der Summe die Konsolidierungsstimmung. Als Konsequenz überraschen (Trading-)Take-Profit-Signale sowohl auf Sektor- als auch Blue-Chip-Ebene nicht. Die Eintrübung bei der kurzfristigen Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips deutet an, dass die Konsolidierungstimmung auch den Rest der Woche anhalten sollte.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Future mit Hilfe der Aufwärtsbewegung seit Mitte August 2019 von 3.213 bis auf 3.562 (Mitte September 2019) gelaufen. Hierbei war der Future bis in die gestaffelte Resistance-Zone (3.520 – 3.570; Umfeld der alten Jahrestop) gekommen. Vor dem Hintergrund der kurzfristig überkauften Lage ergab sich zunächst ein Slowdown, so dass ein Mini-Aufwärtskanal entstand. Was zunächst wie eine normale Kurzfrist-Konsolidierung aussah, hatte seit dem Dienstagshandel (Rutsch unter die 10-Tage-Linie) mit einer technischen Eintrübung zu kämpfen. Jetzt hat der Future mit einem Trading-Take-Profit-Signal nachgelegt. Damit liegen drei technische Konsequenzen vor. Erstens ist die mittelfristig Resistance-Zone (von 3.520 bis 3.570) bestätigt und verfestigt. Zweitens kommt der Abbau der kurzfristig überkauften Lage voran, ist aber noch nicht ausreichen. Drittens steht eine Preisetablierung unterhalb der 10-Tage-Linie und damit eine deutliche Konsolidierungsausweitung mit der nächsten, kleinen Support-Zone um 3.465 auf der technischen Tagesordnung.

