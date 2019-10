EURO STOXX 50-Future: Direkt an den Jahreshochs

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten im Donnerstagshandel – begleitet von teilweise hoher Volatität bei europäischen und US-Einzeltiteln im Rahmen der laufenden Q3-Berichtssaison und trotz einem Mixed Picture an der Wall Street – moderate Kursgewinne. Bei den europäischen STOXX-Sektoren gab es u.a. kurzfristige Take-Profits bei den Telcos (-1,3%; letzter Aufwärtsschub verliert an Momentum) im Real Estate-Sektor (-0,6%; weiterhin moderate Relative Stärke im Sektorvergleich). Demgegenüber setzte sich der STOXX Health Care (+1,5%) in Richtung seiner Jahreshochs (Resistance um 850 Punkte) in Bewegung. In Summe ist die kurzfristige Marktbreite an den europäischen Aktienmärkten weiterhin positiv.

Der EURO STOXX 50-Future startete Anfang Oktober 2019 (3.372) einen beschleunigten Aufwärtsschub, der den Future bis über die alte gestaffelte Resistance-Zone 3.549 – 3.577

führte. Der folgende Ausbruch führte den Future auf die Jahrestops bei 3.620 und in eine kurz- und mittelfristige überkaufte Lage. Seitdem ist eine normale Konsolidierung in Form eines Trading-Marktes unterhalb einer neuen Mini-Resistance bei 3.620 angelaufen. Einerseits hat diese Konsolidierung einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Andererseits haben auch die vielen neuen Impulse aus der US-Berichtssaison noch nicht ausgereicht, um die Wall Street (z. B. im S&P 500) auf neue All-Time-Highs zu führen. Deshalb könnte sich der angelaufene Mini-Trading-Markt im EURO STOXX 50-Future zunächst noch fortsetzen.

