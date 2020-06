EURO STOXX 50 Future: Crash – aber nach oben

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

In der letzten Woche haben der DAX Future 1.255 und der EURO STOXX 50 Future 335 Punkte gewonnen. In der neuen Woche steht die Veröffentlichung der folgenden Indikatoren an: Am 8.6: japanische Q1.-BIP-Daten und die deutsche Industrieproduktion (April), am 9.6: EWU-Q1-BIP-Daten, am 10.6: chinesische Mai-PPI- und -CPI-Daten und die US-Mai-PPI- und –CPI-Daten, am 11.6 die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe; am 12.6 die April-Industrieproduktion (J,GB, EWU) sowie die US-Mai-Im-und Exportpreise und das Juni-Verbrauchervertrauen der Uni Michigan (USA). Unterstützt durch die monetären und fiskalischen Impulsen und die Phantasien bzgl des „Re-Openings“ werden viele Marktteilnehmer aufgrund ihrer vorherigen, vorsichtigen Markthaltung / Untergewichtung in den Markt „zurückgezwungen”. Deshalb sollte auch in der neuen Woche die Recovery-Stimmung erhalten bleiben.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit März 2020 in einem Recovery. Ausgehend vom Zwischenlow bei 2.690 hat der Future mit dem vierten und fünften Trading-Kaufsignal (B4 und B5) den 2. Recovery-Trend etabliert, dessen Aufwärtstrendlinie jetzt – leicht oberhalb der steigenden 10-Tage-Linie – bei 3.150 liegt. Zum Wochenschluss hat sich dieser Aufwärtstrend mit dem kleine Trading-Kaufsignal (B6) noch beschleunigt und das kurzfristige technische Kursziel (3.300) „überrollt“, so dass jetzt die Kursetablierung oberhalb der 200- Tage-Linie (des EURO STOXX 50; Index) bei 3.390 ansteht. Nach dem „Crash – nach oben“ in den letzten gut 2 Wochen ist aber eine kurzfristige überkaufte Lage entstanden, so dass zum Wochenauftakt „nur“ eine Kursniveauverteidigung auf der technischen Agenda stehen sollte.

Produktidee: Faktor-Zertifikate