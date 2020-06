EURO STOXX 50 Future: Core-Trading-Range im Mittelpunkt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkte sind – im Umfeld von Sorgen um eine zweite Covid-19-Welle (z.B. neue lokale US-Lockdowns) und begleitet von guten Konjunkturdaten (z.B. Mai-USA schwebende Neubauverkäufe besser als erwartet) mit Zugewinnen in die neue Woche gestartet. Banken und Autowerte waren unter den Tagesgewinnern, während es Take-Profits bei defensiven Sektoren wie bei Food & Beverage gab. In Summe hat sich wieder ein Mixed Picture in der Sektor- und Blue-Chip-Marktbreite ergeben, die die Märkte nicht aus der Konsolidierungsstimmung der letzten Wochen herauslässt.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte März 2020 in einer Recovery-Bewegung wobei der (mittelfristige) Gesamt-Recovery-Trend bei ca. 3.100 Punkten angekommen ist. Aufgrund der geringeren Aufwärtsmomentums und der moderaten relativen Schwäche im europäischen Index-Vergleich ist dieser Trend – im Gegensatz zu anderen europäischen Blue-ChipIndizes – noch (formal) intakt. Insgesamt ist aber auch der EURO STOXX 50-Future bereits seit Anfang Juni ´20 in eine (mittelfristige) Trading-Range (Support: 3.020; Resistance: 3.360 – 3.370 Punkte) hineingelaufen. Innerhalb dieser Trading-Range liegt weiterhin der kurzfristige Trading-Markt (im Umfeld der 10-Tage-Linie) mit der Kernhandelszone von 3.150 .- 3.275 Punkten vor. Die kurzfristige technische Gesamtlage signalisiert eine weitere zeitliche Ausweitung dieses Trading-Marktes.

Produktidee: Faktor-Zertifikate