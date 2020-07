EURO STOXX 50 Future: Aufwärtstrendkanallinie im Fokus

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die europäischen Aktienmärkten weiteten im Mittwochshandel – trotz einer positiven Wall Street-Eröffnung nach über Erwartungen ausgefallenen Juni-USA-Schwebende Hausbauverkäufe und im Vorfeld des US-Zinsentscheides (Fed lässt Leitzinsband und laufende Anleihekaufprogramme unverändert; nimmt eine „strategische Überprüfung“ auf Basis der Pandemie-Auswirkungen vor, bevor es zu einer Aktualisierung der „Forward Guidance“ kommen soll) – ihr kurzfristiges Mixed Picture aus. Unter den europäischen STOXX Sektoren waren unter anderem der STOXX Real Estate (+2,0%; Support um 150 bestätigt) und der STOXX Retail (+1,4%; Trading über der 200-Tage Linie) unter den Tagesgewinnern, während im STOXX Auto & Parts (-1,4%) Take-Profits anliefen. In Kombination mit dem schwächeren US-Dollar spricht dies für eine Ausweitung der Konsolidierungsstimmung.

Aus technischer Sicht befindet sich der EURO STOXX 50-Future seit Mitte März 2020 in einer Recovery-Bewegung die aber kontinuierlich an (mittelfristigem) Aufwärtsmomentum einbüßt. Dieser Slowdown findet sich zuletzt darin wieder, dass der Future die untere Trendlinie (bei 3.290 Punkten) des Aufwärtstrendkanals (seit Mitte Juni 2020; Start bei 3.070 Punkten) nicht verteidigen kann. Zwar hat der Future auch den Mini-Abwärtstrend (Seit Mitte Juli 2020; Start bei 3.445 Punkten) nach dem Abbau der kurzfristig überkauften Lage ebenfalls zur Seite in eine Stabilisierung (Trading-Markt unterhalb der leicht fallenden 10-Tage-Linie) verlassen, jedoch fehlen die technischen Hinweise, dass der Aufwärtstrendkanal überzeugend wieder aufgenommen wird. Dies spricht für den Rest der Woche für eine Fortsetzung des Trading-Marktes auf dem vorhandenen Kursniveau.

Produktidee: Faktor-Zertifikate