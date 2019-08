EURO STOXX 50-Future: Alte Trading Range verteidigt

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nachdem zum Ende der Vorwoche noch die Runden im Handelskonflikt zwischen USA und China die Märkte unter Druck gesetzt hatten, war der Wochentakt vom Newsflow bezüglich einer neuen Verhandlungsrunde geprägt. Hier ist zu beobachten, dass das ständige hin und her auf eine zunehmend abwartende Haltung der Marktteilnehmer mit insgesamt etwas fallenden Handelsvolumina zusammenfällt. Andere Macro-Themen wie „Jackson Hole“ bzw. die eventuell neue Regierung in Italien konnten nur wenig Akzente setzen. In diesem unsicheren Umfeld überrascht es nicht, das technisch defensive Sektoren wie der Stoxx Telco (+0,1%) ohne große Abgaben „durchgekommen“ sind. Die kurzfristige Marktbreite bei den europäischen Blue-Chips signalisiert den Fortbestand dieser kurzfristig abwartenden Haltung. Aus technischer Sicht hatte der Euro Stoxx 50-Future seit Ende Juli 2019 einen (kurzfristigen Abwärtstrend etabliert, der im Bereich um 3.230 sein Low (Mitte August 2019) hatte. Zuletzt hat der Future diesen kurzfristigen Abwärtstrend zur Seite in eine Trading-Range verlassen. Diese wird durch die Support-Zone um 3.230 und die gestaffelte Resistance-Zone von 3.377 – 3.403 begrenzt. Nachdem in der letzten Woche der erste Versuch gescheitert war, sich nach oben über die Resistance-Zone abzusetzen, befindet sich der Future jetzt in der Mitte der Trading-Range in einem kurzfristigen Trading-Markt im Umfeld der fast waagerecht verlaufenden 10-Tage-Linie. Dieser Trading Markt innerhalb der (alten) Trading-Range sollte zunächst bestehen bleiben.

