EURO STOXX 50-Future: 3.800 ist hartnäckig

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Im Mittwochshandel bewegten sich die europäischen Aktienmärkte – trotz einer anhaltenden Rekordfahrt an der Wall Street und weiteren Abgaben bei den Öl-Futures – im Vorfeld des EZB-Zinsentscheides (keine Änderung der Leitzinsen erwartet; Hauptrefinanzierungssatz weiter bei 0,0%) – zur Seite. Unter den europäischen Sektoren zeigten sich erneut Abgaben im STOXX Oil & Gas (-0,6%; Rutsch unter die 200-Tage Linie) und im STOXX Automobiles (-0,6%; 200-Tage Linie wackelt). Zusätzlich hielt die Relative Stärke des STOXX Utilities (+0,5%; neue Hausse-Hochs) und des STOXX Financial Services (+1,0%; Ausbruch über 600 Punkte) an. Mit Blick auf den Donnerstagshandel dürfte einerseits der EZB-Zinsentscheid im Fokus stehen, andererseits – z.B. aufgrund der Verunsicherungen aufgrund des „Corona-Virus“ eine Konsolidierungsstimmung an den europäischen Aktienmärkten

aufkommen.

Aus technischer Sicht war der EURO STOXX 50-Furure ab August 2019 in einem Aufwärtstrend (Trendlinie zzt. bei 3.740) unter mehreren Kaufsignalen bis auf 3.800 gestiegen. Hier

startete der Future eine Seitwärtsbewegung, wobei sich eine enge Trading-Range zw. 3.715 und 3.740 etabliert hat. Innerhalb der Trading-Range handelt der Future zzt. zw. der

leicht steigenden 10-Tage Linie und der Resistance. Die Resistance-Zone um 3.800 erweist sich als hartnäckig. Das Mini-Intraday-Comedown (vom Mittwoch) signalisiert

dabei eine Konsolidierungsausweitung. Solange noch kein neues technisches Signal (Stopp-Buy liegt weiterhin bei 3.820) vorliegt, bleibt es zunächst bei dem konservativen Verkauf von März-EURO STOXX 50-Puts, Basis 3.475.

Produktidee: Faktor-Zertifikate